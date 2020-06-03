Лозанна, Швейцария, , 08:20 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс на ноябрь слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 2 июня сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что заседания будут проведены в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.

Первоначально CAS планировал рассмотреть спор WADA и РУСАДА в конце апреля, но из-за коронавируса дело было отложено. Позднее сообщалось, что слушания пройдут в начале июля.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA лишило РУСАДА статуса соответствия из-за изменений в базе данных московской лаборатории. В итоге WADA отстранило Россию на четыре года от участия в крупных турнирах. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS.

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