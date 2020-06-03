Вашингтон, , 01:54 — REGNUM В США на 75-м году жизни скончался знаменитый баскетболист, бывший центровой клубов НБА «Вашингтон Буллетс» и «Балтимор», член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Уэс Анселд. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отмечается, что Анселд в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, в частности, у него была диагностирована пневмония.

Анселд выступал за «Вашингтон», тогда «Буллетс», с 1968 по 1981 года. В составе клуба в 1978 году он стал чемпионом НБА. В 1988 году Анселд был введён в баскетбольный Зал славы имени Джеймса Нейсмита. Анселд также входит в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественную церемонию введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита баскетболистов Коби Брайанта, Тима Данкана и Кевина Гарнета, запланированную на конец августа 2020 года, из-за пандемии нового коронавируса проведут весной 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Церемонию введения в Зал славы баскетбола НБА перенесут на 2021 год