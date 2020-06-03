Тегеран, , 08:06 — REGNUM 2 июня Иранская федерация борьбы назначила Хамида Суриана в качестве официального представителя страны на выборах в совет Международной федерации борьбы (Объединённый мир борьбы, UWW). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выборы должны состояться на полях Чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Сербии в сентябре 2020 года. Это событие, скорее всего, будет отложено на несколько месяцев из-за вспышки коронавируса.

Иранская Федерация борьбы выбрала Суриана из-за его ценных качеств и рекордов на Олимпийских и иных международных соревнованиях, а также популярности и славы национального чемпиона среди мировых борцов.

В сентябре 2014 года Суриан защитил свой шестой титул чемпиона мира на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Он завоевал золотую медаль в 2005 году в Будапеште, в 2006 году в Гуанчжоу, в 2007 году в Баку, а в 2009 году в Хернинге. Кроме того, иранец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года, а также две золотые медали на чемпионате Азии в 2007 году в Бишкеке и в 2008 году в городе Чеджу.