Тегеран, , 08:49 — REGNUM Иранские спортсмены примут участие во всемирных соревнованиях по гребле на каноэ (апрель 2021 года), согласно графику, установленному Международной федерацией каноэ (МФК). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 июня.

МФК заявила об изменениях в своем расписании до и после Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые были запланированы на 2020 год, но отменены из-за пандемии.

Согласно плану, иранские спортсмены примут участие в чемпионате мира по каноэ-поло 2021 года в Риме (Италия, 13−18 апреля), в первом чемпионате мира по каноэ-спринту 2021 года и Европейском олимпийском отборочном турнире в Сегеде (Венгрия, 12−16 мая), во втором чемпионате мира по каноэ-спринту 2021 года и финальном олимпийском отборочном турнире в Барнауле (Россия, 20−23 мая).

С момента вспышки пандемии COVID-19 в декабре 2019 года международные спортивные соревнования были отложены с целью защиты жизни людей. До сих пор смертельный коронавирус унес жизни около 380 000 человек.