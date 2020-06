Стокгольм, , 21:12 — REGNUM 2 июня в рамках второго тура группы A BLAST Premier Spring встретились коллективы NiP и sAw. Игра была разыгран в формате best of 1 и завершилась поражением португальцев на карте Vertigo со счетом 7:16.

После двух матчей sAw без очков располагается на последнем месте. NiP, одержав вторую подряд победу и набрав 6 очков, укрепились на первой строчке.