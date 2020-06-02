Лондон, , 19:35 — REGNUM Форвард лондонского «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением о работе вместе со своим одноклубником Гарри Кейном.

«Для меня Кейн — уже легенда АПЛ. Он создан, чтобы забивать голы. Он великолепно владеет обеими ногами. Гарри действительно сильный футболист. Он конкурентноспособный, упорный, хочет побеждать на каждой тренировке и в каждом матче. Его игра мотивирует меня стать лучше и достигать больших целей. Если я не выложусь на полную, он предъявит мне претензию. Гарри помогает мне становится лучше», — цитирует высказывание Моуры портал Bleacher Report.

В этом сезоне Кейн вышел на поле в 20 матчах чемпионата, отличившись 11 мячами и двумя голевыми передачами.