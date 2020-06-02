Барселона, Испания, , 19:17 — REGNUM Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис мог стать игроком «Барселоны» в 2017 году.

Скауты «блауграны» следили за вундеркиндом, когда он выступал за родной «Ванкувер» в МЛС.

Согласно сообщениям портала Mundo Deportivo, представители испанского гранда связывались лично с футболистом и даже просматривали Дэвиса. Его агент вёл переговоры о продаже игрока «Барселоне» за 8 миллионов евро. Трансфер не состоялся.

Зимой 2019 года уже «Бавария» заинтересовалась игроком и спешно совершила сделку, купив Дэвиса за 10 миллионов евро7