Рим, , 18:58 — REGNUM Бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан намерен сделать всё от него зависящее ради своего возвращения в «Рому».

Напомним, что на данный момент права на бельгийца принадлежат «Интеру», однако последний сезон Раджа провел на правах аренды в «Кальяри». В этом сезоне Найнгголан принял участие в 21 матче и набрал 11 (5+6) очков результативности по системе «гол+пас».

По данным портала Calciomercato, «Интер» готов продать хавбека за 19 миллионов евро.

Бельгией выступал за «Рому» в период с 2014 по 2018 год, после чего за 38 миллионов евро был продан в «Интер», с которым подписал четырехлетний контракт, действующий до лета 2022 года.