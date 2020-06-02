Волгоград, , 18:31 — REGNUM Полузащитник «Немана» Гегам Кадимян привлек внимание российских клубов.

Согласно сообщениям портала Sport24, 27-летний армянин заинтересовал ряд российских клубов, однако наибольший интерес к бомбардиру проявляет волгоградский «Ротор».

В текущем чемпионате Белоруссии хавбек «Немана» показывает особенную игру. Несмотря на свое амплуа, игрок наколотил 7 мячей в 10 матчах первенства, а также отдал одну голевую передачу.

«Неман» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. Лидером является именитое борисовское «БАТЭ» с 25 баллами в активе.