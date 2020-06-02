Торонто, Канада, , 18:18 — REGNUM Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс высказал свое мнение насчет протестов в США против действий полиции.

«Как латиноамериканец, я не могу вникнуть в то, что приходиться терпеть другим. Но мои мысли обращены к тем, кто потерял близких и пережил боль из-за расистского отношений и убеждений.

Мир должен объединиться. Нам нужно вместе бороться за справедливость, любовь и мир для всех. Нам нужны перемены», — написал Мэттьюс в своем «твиттере».

Напомним, что действия полицейского Дерека Шовина при задержании Джорджа Флойда привели к смерти афроамериканца в больнице города Миннеаполис. На протяжении последних семи дней в США не утихают массовые беспорядки и протесты против дискриминации.