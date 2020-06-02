Магнитогорск, Челябинская область, , 17:58 — REGNUM Бывший нападающий СКА Илья Каблуков может сменить третий клуб за месяц.

Недавно магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контрактов с бывшими нападающими СКА Максимом Карповым и Ильей Каблуковым, которые транзитом через «Амур» оказались на Урале. По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», Карпов начнет сезон в «Металлурге», а его партнер Каблуков может снова сменить прописку.

Сообщается, что магнитогорский клуб планирует включить нападающего в сделку с «Авангардом». «Омичи» заполучат защитника Алексея Береглазова и, вероятно, Илью Каблукова, а в качестве компенсации в «Металлург» отправится Тейлор Бек. При этом «лисы» не собираются выплачивать Беку зарплату, которая прописана в его соглашении с «Авангардом». Клуб будет договариваться с канадским форвардом о новых условиях, конечно, в случае его перехода.

«Авангард» может стать четвёртым клубом для Каблукова за период межсезонья, который начался 1 мая.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий набрал лишь 3 (0+3) очка в 48 матчах чемпионата.