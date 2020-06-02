Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал свое мнение о протестах в США против действий полиции.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что твориться повсюду, включая Вашингтон.

Для нас важнее всего уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нужно научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, берегите себя. Заботьтесь друг о друге и своей семье», — написал Овечкин в своем «твиттере».

Напомним, что на протяжении последних семи дней в США не утихают протесты, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине местной полиции. За прошедшие выходные из-за массовых беспорядков были задержаны 4100 человек.

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