Подольск, Московская область, , 16:53 — REGNUM Александр Дергачёв поделился своими впечатлениями об обмене в «Витязь» из петербургского СКА.

Напомним, что в рамках вчерашней сделки «Витязь» выменял Дергачёва за денежную компенсацию, точная сумма не называется.

«Я рад, что сменил обстановку. Хочу побыстрее познакомиться с командой и тренерским штабом «Витязя». Я знаю команду и видел, как «Витязь» проявил себя в прошлом сезоне, особенно в его начале.

Я вижу серьезные задачи на следующий сезон, это команда с хорошими амбициями. Я сверхмотивирован и хочу, чтобы сезон начался как можно скорее.

Мне только 23, я еще не наигрался в хоккей, поэтому полон сил и желания выйти на лёд в форме «Витязя». И забивать, отдавать и радовать болельщиков подмосковной команды. Надеюсь с ними подружиться», — приводит высказывание Деркачева официальный сайт «Витязя».

Компанию Дергачёву в «Витязе» составит Наиль Якупов, который также перешёл из петербургского клуба в начале мая.

В минувшем сезоне КХЛ форвард отыграл 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка за результативность.