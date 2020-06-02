Магнитогорск, Челябинская область, , 15:52 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» подписал контракты с хоккеистами Ильёй Каблуковым и Максимом Карповым. Об этом 2 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб заключил контракт с Каблуковым на один год, а с Карповым — на два.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня хабаровский «Амур» расторг соглашения с нападающими, которых выменял из санкт-петербургского СКА.

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