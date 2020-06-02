Брешиа, Италия, , 15:34 — REGNUM Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в американском футбольном клубе «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом 2 июня сообщает Football Italia.

По информации издания, «Лос-Анджелес Гэлакси» контактировал с агентом футболиста Мино Райолой по его возможному трансферу.

Ранее сообщалось, что Балотелли покинет «Брешию», за которую играл с лета 2019 года. В клубе заявили, что разочарованы в футболисте.

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