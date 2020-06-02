Москва, , 14:24 — REGNUM Большинство матчей чемпионата России по футболу может быть показано на бесплатных федеральных телеканалах. Об этом 2 июня сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о показе большинства матчей Российской премьер-лиги на федеральных телеканалах.

«Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах», — сказал Чернышенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Чернышенко, чемпионат России по футболу возобновится 19 июня.

Читайте также: Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня — Чернышенко