Москва, , 14:14 — REGNUM Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня. Об этом 2 июня заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Всегда особое внимание к футболу. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что чемпионаты по хоккею и баскетболу могут вернуться в августе-сентябре.

Напомним, сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) решил возобновить сезон с 21 июня.

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