Лондон, , 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.

Первым этапом будет Гран-при Австрии, который пройдёт 3−5 июля на трассе «Ред Булл Ринг» около города Шпильберг. Второй этап пройдёт там же 10−12 июля и будет называться Гран-при Штирии — это одна из девяти федеральных земель Австрии, в которой находится Шпильберг.

После этого на 17−19 июля запланирован Гран-при Венгрии. А затем — два этапа на трассе «Сильверстоун» в Великобритании. С 31 июля по 2 августа пройдёт Гран-при Великобритании, а 7−9 августа состоится Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Далее состоятся Гран-при Испании (14−16 августа), Бельгии (28−30 августа) и Италии (4−6 сентября).

Все восемь гонок будут проходить без зрителей. Восемь Гран-при — это минимальное количество этапов, которые должны пройти, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся.

Читайте ранее в этом сюжете: Сезон «Формулы-1» начнётся 3 июля в Австрии