Гельзенкирхен, Германия, , 12:52 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Шальке» не стал оставлять у себя защитника Жан-Клера Тодибо, права на которого принадлежат «Барселоне». Об этом 2 июня сообщает Sport.es.

Отмечается, что Тодибо покинет «Шальке» по истечении арендного соглашения. У клуба больше нет опции выкупа игрока, поскольку срок её действия истёк 31 мая.

В январе «Шальке» арендовал 20-летнего защитника у «Барселоны». В договоре была прописана опция его дальнейшего выкупа за €25 млн, но она так и не была активирована.

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