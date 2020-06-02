Мадрид, , 12:40 — REGNUM Мадридский «Реал» не будет играть оставшиеся матчи сезона на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом 2 июня заявил президент клуба Флорентино Перес.

«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», — цитирует Переса Goal.com.

По его словам, это решение позволит клубу продвинуться в работе по обновлению основного стадиона «Сантьяго Бернабеу». Завершение реконструкции намечено на октябрь 2022 года.

Отметим, что «Альфредо Ди Стефано» является стадионом резервной команды «королевского клуба» — «Кастильи».

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