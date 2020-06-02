Москва, , 11:55 — REGNUM Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса требует больших затрат, поэтому они должны платить за него. Об этом 2 июня заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

«У нас есть специальная антидопинговая панель, которая вынуждена работать очень усердно, чтобы проверить правомочность заявок, провести расследование. Это требует затрат ресурсов организации», — цитирует Коу ТАСС.

По его словам, в обычной ситуации организация тратила бы деньги на проведение соревнований и помощь национальным федерациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, World Athletics сделала платным процесс оформления нейтрального статуса.

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