Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Права человека должны быть равными для всех. С таким заявлением выступила Федерация хоккея США (USA Hockey), 2 июня сообщается на странице организации в Twitter.

«Федерация хоккея США верит в расово справедливое общество и что права человека должны быть равными для всех», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующие две недели пройдёт ежегодный конгресс USA Hockey. На нём, в том числе, будут приняты решения, которые «могут положительно повлиять на важные изменения в спорте».

Напомним, в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейского.

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