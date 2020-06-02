Денвер, США, , 11:22 — REGNUM Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заявил, что его расстраивают попытки пиариться на трагедии, которая произошла в США с гибелью Джорджа Флойда. Об этом 2 июня он написал в своём Instagram.

«Меня очень расстраивает, что у меня на родине находятся люди, которые начинают не очень красиво высказываться», — заявил Задоров, добавив, что они готовы пиариться на большой трагедии и подлить масла в огонь.

В своём посте Задоров не уточнил, о каких именно людях идёт речь.

Напомним, в США начались протесты и беспорядки после гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейского.

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