Москва, , 10:55 — REGNUM Отсрочка по оплате штрафа для Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) предоставлена не будет. Об этом 2 июня заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

«Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьёзно, и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны», — цитирует Коу ТАСС.

Он добавил, что World Athletics ждёт оплату штрафа в размере $5 млн, который должен быть выплачен до 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн за фальсификацию документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Из них $5 млн — это «условный штраф».

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