Москва, , 10:45 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Николой Милутиновым. Об этом 2 июня сообщается на сайте клуба.

Милутинов играл на протяжении последних пяти сезонов в греческом «Олимпиакосе». В сезоне 2019/20 он стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2), в том числе в нападении (3,6).

Милутинов является серебряным призёром юниорского чемпионата мира (до 19 лет) 2013 года. В 2019 году он играл за сборную Сербии на Кубке мира.

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