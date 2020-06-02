Барселона, Испания, , 10:40 — REGNUM Пять футболистов «Барселоны» перенесли заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июня сообщает радиостанция RAC1.

Отмечается, что заболевание также было выявлено у двух представителей тренерского штаба команды. При этом все заболевшие уже выздоровели и вернулись к тренировкам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прерванный в марте сезон чемпионата Испании о футболу возобновится 11 июня. «Барселона» 13 июня встретится на выезде с «Мальоркой».

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