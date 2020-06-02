Рим, , 09:50 — REGNUM Расписание оставшейся части сезона 2019/20 в чемпионате Италии по футболу опубликовало руководство Серии А. Об этом 1 июня сообщается на сайте турнира.

Турнир будет возобновлён 20 июня матчем «Торино» — «Парма». В этот же день пройдёт встреча «Вероны» и «Кальяри».

Даты и время начала матчей 36-го, 37-го и 38-го туров будут утверждены позднее.

Ранее сообщалось, что после возобновления сезона матчи чемпионата Италии по футболу будут проводиться каждый день.

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