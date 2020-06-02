Барселона, Испания, , 09:03 — REGNUM «Барселона» достигла соглашения о контракте с нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. Об этом 2 июня сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, клубы должны в ближайшие недели договориться о переходе аргентинского нападающего.

Отмечается, что «Барселона» будет платить Мартинесу €12 млн в год. Кроме того, при выполнении некоторых условий футболист сможет получить бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что «Интер» не смог договориться с Мартинесом о новом контракте.

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