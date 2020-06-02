Кёльн, Германия, , 00:00 — REGNUM 1 июня в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Кельн» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась уверенной победой «быков» со счетом 4:2.

На четыре мяча «быков» за авторством Патрика Шика (20), Кристофера Нкунку (38), Тимо Вернера (50) и Дани Ольмо (57) «козлы» ответили двумя голами Джона Кордобы и Антони Модеста на 7-й и 55-й минутах соответственно.

«Ред Булл Лейпциг», набрав 58 очков, вернулся на третью строчку. «Кельн» с 34-мя баллами остался на 11-й позиции.