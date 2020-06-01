Копенгаген, , 21:29 — REGNUM 1 июня в рамках второго матча 1-го тура группы B встретились коллективы fnatic и MAD Lions. Игра завершилась победой датчан со счетом 16:10 на карте Mirage. В рейтинге команд HLTV шведы располагаются на 3-й позиции, датчане — на 15-й.

Лукас Bubzkji Андерсен, набравший статистику 34−13, был признан MVP встречи по итогам голосования болельщиков на портале HLTV (94,9% голосов)

Одержав победу и набрав 3 очка, датчане расположились на первой позиции. Fnatic без очков опустился на последнее место.