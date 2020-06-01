Копенгаген, 1 июня 2020, 20:38 — REGNUM 1 июня коллективы Astralis и NiP встретились в рамках матча первого тура BLAST Premier Spring 2020 Europe. Игра завершилась победой шведов на карте Train со счетом 16:7.
Первый официальный матч датчан в новом составе выдался провальным. Лишь один игрок Astralis — Николай «device» Ридц вышел в положительную для себя статистику — 16/15. Новички Якоб «JUGi» Хасен и Марко «Snappi» Пфейффер выдали чуть ли не худшую игру в своей карьере. Коэффициенты k/d игроков соответственно составили 0,39 и 0,38.
Astralis, потерпев первое поражение, без очков опустились на последнее место. NiP, набрав 3 очка, заняли первую строчку.