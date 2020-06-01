Турин, Италия, , 19:52 — REGNUM Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в Англии.

Согласно информации портала La Gazzetta dello Sport «Ювентус» планирует совершить сделку с лондонским «Челси» в целях перехода итальянского полузащитника Жоржиньо. Компенсацией за экс-хавбека «Наполи» может стать Федерико Бернардески.

Сообщается, что клуб больше не надеется продать Бернардески за желаемые 40 миллионов евро.

26-летний Федерико провел 18 игр в этом сезоне за «старую сеньору», не отличившись результативными баллами.

28-летний Жоржиньо набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас» в 26 матчах за «Челси».