Денвер, США, , 19:36 — REGNUM Форвард «Денвер Наггетс» Джереми Грант планирует выйти на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье.

«Я не планирую пользоваться опцией продления контракта. Мне кажется, своей игрой я заслужил больше, чем 9 миллионов. При этом мне хотелось бы договориться с «Денвером» о лучших условиях», — приводит слова Гранта пресс-служба «Наггетс».

В 64 матчах этого сезона НБА Грант в среднем набирал 11,6 очка 3,5 подбора за игру.

Подчеркнем, что в случае продления контракта с «Наггетс» в следующем сезоне игрок получит 9,3 миллиона долларов.