Москва, , 19:16 — REGNUM Защитник Артём Самсонов поставил подпись под новым контрактом с московским «Торпедо». Соглашение рассчитано на один сезон до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

31-летний защитник является воспитанником футбольной школы «Торпедо» и с перерывами выступает за клуб с 2006 года. В прошедшем сезоне ФНЛ Самсонов принял участие в 26 матчах, отличившись четырьмя желтыми карточками.

Сезон Футбольной национальной лиги был досрочно завершен в связи с распространением пандемии коронавируса.