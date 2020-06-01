Лондон, , 19:01 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сообщил свои планы на ближайшее трансферное окно.

Согласно информации портала The Independent, в трансферном шорт-листе «красных дьяволов» фигурируют имена вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санч и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Из-за того, что позицию Грилиша в основном составе «МЮ» занимает француз Поль Погба переход полузащитника «Астон Виллы» наименее вероятен, сообщает The Independent.

По информации источника, аналитический отдел «манкунианце» назвал Стерлинга приоритетной целью в трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Рахима Стерлинга, если он будет уходить из «Сити» из-за двухлетнего запрета «горожанам» учавствовать в еврокубках.

При этом сообщается, что переход англичанина в «Реал» в случае ухода из «Сити» — наиболее вероятен.