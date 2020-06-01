Стамбул, Турция, , 18:16 — REGNUM Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», попал в сферу интересов турецких грандов.

Согласно информации турецкого портала Fotospor, 30-летний нападающий входит в трансферный шорт-лист стамбульских «Бешикташа», «Галатасарая» и «Фенербахче». По данным источника, игрок был предложен клубам для рассмотрения. Сейчас клубы хотят выяснить, хочет ли игрок переехать в Турцию и во сколько может обойтись трансфер россиянина.

Сообщается, что «Бешикташ» уже проявил инициативу в отношении Смолова. Главный тренер команды Серген Ялчин призвал руководство «Бешикташа» начать работать над переходом россиянина.

Напомним, что в арендном соглашении между «Сельтой» и «Локомотивом» прописана опция выкупа Смолова за сумму от 6 до 10 миллионов евро.

Во втором полугодии этого сезона Смолов провёл 6 матчей за «Сельту», отличившись одним забитым мячом в ворота «Реала».