Москва, , 17:35 — REGNUM Польский защитник «Локомотива» Мачей Рыбус может остаться в московском клубе.

Ранее сообщалось, что продление контракта с 30-летним Рыбусом — маловероятно, так как «железнодорожники» ищут игрока на его позицию. По данным Betting Insider, его место должен был занять Димитрис Яннулис из греческого клуба «ПАОК».

Однако, по утверждениям телеграм-канала журналиста Сергея Егорова, московский клуб рассматривает возможность продления соглашения с футболистом сборной Польши.

В этом розыгрыше РПЛ Рыбус отличился тремя голевыми передачами в 15 встречах чемпионата.