Турин, Италия, , 17:18 — REGNUM Полузащитник лондонского «Челси» Педро попал в трансферный шорт-лист «Ювентуса».

Согласно сообщениям портала La Gazzetta dello Sport, контракт полузащитника с «аристократами» истекает по окончании нынешнего сезона, после чего Педро станет свободным агентом.

Сообщается, что наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри, работавший с Педро в Лондоне, не против перехода испанца, однако возраст игрока может помешать его трансферу.

Отметим, что в случае ухода Дугласа Косты из «Ювентуса» Педро — один из первых кандидатов на его место. Также испанцем интересуется «Рома».

В этом сезоне АПЛ Педро принял участие в 9 матчах чемпионата, набрав 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».