Москва, , 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».

Напомним, что Кагарлицкий переходил в СКА прошлым летом. За прошедший сезон бывший нападающий «Северстали» провел в КХЛ 36 матчей, не появляясь на льду с 7 января, и набрал 15 (4+11) очков. Для сравнения: в сезоне 2018/2019, выступая за «Динамо», Кагарлицкий набрал 61 924+37) очков в 61 матче регулярного чемпионата.

Как ранее сообщалось, взамен на 30-летнего форварда «москвичи» отдали права на трех хоккеистов юниорской сборной России. Бездонная система СКА пополнилась еще двумя нападающими Даниилом Лазутиным (16 лет) и Никитой Чибриковым (17 лет), а также защитником Павлом Минтюковым (16 лет).