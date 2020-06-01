Москва, , 16:37 — REGNUM Михаил Кулагин покинул ЦСКА по окончанию срока действия контракта, сообщает официальный сайт московской команды.

25-летний Кулагин провёл в системе «армейского» клуба последние восемь лет. Кулагин выступал за юношеские и молодежные команды «красно-синих», а в последние пять лет баскетболист смог пробиться в основной состав, за который защитник провёл 91 матч. В среднем Михаил набирал 5 очков, 1 подбор и 1,5 передачи за игру, проводя на площадке 10 минут.

В составе ЦСКА Кулагин дважды становился чемпионом Евролиги в 2016 и 2019 годах, а также четыре раза выигрывал чемпионат Единой лиги ВТБ.