Москва, , 14:51 — REGNUM В России создан организационный комитет по подготовке к проведению двух чемпионатов мира по хоккею — взрослого и молодёжного. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 1 июня на официальном портале правовой информации.

Оба турнира должны пройти в России в 2023 году. Молодёжный чемпионат мира по хоккею должен состояться в Омске и Новосибирске в январе 2023 года, а первенство среди взрослых команд — в мае в Санкт-Петербурге.

Главой оргкомитета стал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его заместителями назначены министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Всего в оргкомитет вошли 29 человек, в том числе президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, а также губернаторы Новосибирской и Омской областей Андрей Травников и Александр Бурков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

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