Москва, , 14:36 — REGNUM Из США в Россию вернулась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом 1 июня сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Этери Тутберидзе вернулась в Россию», — цитирует Когана ТАСС.

Напомним, Тутберидзе в марте уехала в США, где живет её дочь фигуристка Диана Дэвис.

Группа Тутберидзе остановила тренировки с 21 марта из-за пандемии коронавируса. Школа фигурного катания «Хрустальный», где она тренирует, также прервала работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Тутберидзе вернётся в Россию из США в ближайшее время — СМИ