Москва, 1 июня 2020, 14:36 — REGNUM Из США в Россию вернулась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом 1 июня сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Этери Тутберидзе вернулась в Россию», — цитирует Когана ТАСС.
Напомним, Тутберидзе в марте уехала в США, где живет её дочь фигуристка Диана Дэвис.
Группа Тутберидзе остановила тренировки с 21 марта из-за пандемии коронавируса. Школа фигурного катания «Хрустальный», где она тренирует, также прервала работу.
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