Архангельск, , 14:04 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявлено еще 56 случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 2170, из них 606 уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов: 36 северодвинцев, 16 архангелогородцев, два жителя Виноградовского района, один новодвинец. Кроме того, зафиксирован завозной случай: коронавирус подтвержден у жителя Санкт-Петербурга, прибывшего в Устьянский район.

Под наблюдением медиков остаются 749 человек.