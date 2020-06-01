Манчестер, Великобритания, , 12:47 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» является основным претендентом на приобретение полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Об этом 1 июня сообщает The Sun.

Отмечается, что руководство МЮ хочет купить немецкого хавбека как можно скорее, поскольку понимает, что цена на него будет только расти.

Первое предложение английского клуба может составить £50 млн фунтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии среди игроков до 21 года.

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