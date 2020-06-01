Красноярск, , 11:33 — REGNUM В 2020 году в Красноярске пройдёт кубок мира по хоккею с мячом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в краевом министерстве спорта.

О том, что кубок мира по хоккею с мячом пройдёт с 17 по 20 декабря 2020 года в Красноярске, объявила Международная федерация хоккея с мячом (FIB).

Матчи пройдут на крытом стадионе «Енисей», построенном к состоявшейся в Красноярске в марте 2019 года зимней Универсиаде. Организацией кубка мира по хоккею с мячом займется Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов.

Кубок мира по хоккею с мячом проводится ежегодно. Четыре раза почётный трофей завоёвывал красноярский ХК «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в 2021 году Красноярск примет первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров.

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