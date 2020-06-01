Мадрид, , 11:26 — REGNUM Расписание матчей 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу опубликовала испанская Ла Лига. Об этом 1 июня сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что прерванный в марте сезон Ла Лиги возобновится 11 июня. В первом матче в севильском дерби сыграют «Севилья» и «Бетис».

«Барселона» 13 июня встретится с «Мальоркой» на выезде. Мадридский «Реал» сыграет 14 июня в домашнем матче с «Эйбаром». Мадридский «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» (Бильбао) 14 июня на выезде.

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