Лондон, , 11:19 — REGNUM Сезон во втором дивизионе чемпионата Англии по футболу возобновится 20 июня. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Английской футбольной лиги (EFL).

«Клубы должны вернуться к полноценным контактным тренировкам на этой неделе. Сегодня мы договорились о том, чтобы матчи возобновились за закрытыми дверями 20 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матчи чемпионата будут возобновлены, если клубы получат разрешение от местных властей. Доиграть сезон планируется к 30 июля.

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