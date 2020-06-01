София, , 11:16 — REGNUM На 80-м году жизни умер вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Цено Ценов. Об этом 31 мая сообщил генсекретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов.

«Он скончался в больнице, куда попал несколько дней назад», — цитирует Горанова ТАСС.

Он отметил, что Ценов скончался от онкологического заболевания.

Ценов на протяжении долгого времени был главой Федерации спортивной борьбы Болгарии. С 2002 года он входил в бюро Международной федерации спортивной борьбы (FILA), которая позже была переименована в UWW.