Лас-Вегас, США, , 10:47 — REGNUM Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор получит право вновь побороться за пояс. Об этом 1 июня заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN.

По словам Уайта, Макгрегор может выйти на бой с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Предвкушаю бой Хабиба и Гэтжи. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого буду в предвкушении боя Конора с победителем», — сказал Уайт.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Гэтжи победил Тони Фергюсона в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC и стал временным чемпионом организации.

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