Лас-Вегас, США, , 10:02 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс намерен отказаться от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Об этом он написал в Twitter.

«Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной лёгкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс.

На вопрос, собирается ли Джонс отказываться от титула чемпиона, он ответил утвердительно.

Ранее у Джонса возник конфликт с президентом UFC Дэной Уайтом из-за следующего боя. Джонс хотел провести поединок против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не дал разрешение на бой, поскольку Джонс запросил гонорар в $30 млн.